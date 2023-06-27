Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. 22 июня на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ после проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся «существенные потери», снизили активность. По его словам, сейчас украинская армия занимается перегруппировкой. Как сообщил на том же совещании секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне превысили 13 000 человек.