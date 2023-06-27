Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков
С начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с летчиками в Кремле.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам главы государства, за последнюю неделю только на Ореховском направлении, которое является основным направлением удара, противник потерял 280 единиц техники, в том числе 41 танк и 102 бронемашины. За это Путин выразил отдельную благодарность российским военнослужащим.
В ежедневной сводке Минобороны 27 июня сообщило, что на Ореховском тактическом направлении российским войскам удалось остановить и отбросить на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ. Помимо этого российские военнослужащие пресекли деятельность двух групп диверсантов в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. 22 июня на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ после проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся «существенные потери», снизили активность. По его словам, сейчас украинская армия занимается перегруппировкой. Как сообщил на том же совещании секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне превысили 13 000 человек.