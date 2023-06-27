Захарова объяснила, зачем правительственный борт России вылетел в США
Правительственный борт Ил-96 вылетел в США, чтобы забрать российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну в связи с истечением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», – написала она.
Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке российских дипломатов, а «об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям».
Согласно данным портала Flightradar24, российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в международный аэропорт «Даллес» в Вашингтон в 09:27 мск. Согласно расписанию, он должен приземлиться в 13:41 по местному времени (20:41 мск).
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудники посольства РФ в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их. Также он говорил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, а некоторых случаях американцами «блокировался даже выезд из посольства».