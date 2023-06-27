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Захарова объяснила, зачем правительственный борт России вылетел в США

Ведомости

Правительственный борт Ил-96 вылетел в США, чтобы забрать российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну в связи с истечением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Ряд инфоресурсов  возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США  предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», – написала она. 

Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке российских дипломатов, а «об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям». 

Согласно данным портала Flightradar24, российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в международный аэропорт «Даллес» в Вашингтон в 09:27 мск. Согласно расписанию, он должен приземлиться в 13:41 по местному времени (20:41 мск).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудники посольства РФ в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их. Также он говорил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, а некоторых случаях американцами «блокировался даже выезд из посольства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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