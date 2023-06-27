Вашингтон дал согласие на вывоз российских дипломатов из США чартером
США дали согласие на вывоз российских дипломатов чартерным рейсом и ожидают аналогичных действий в ответ. Об этом на брифинге рассказал представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве», – заявил Миллер (цитата по «РИА Новости»).
27 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что правительственный борт Ил-96 вылетел в США, чтобы забрать российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну в связи с истечением трехлетнего срока пребывания. Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке российских дипломатов, а «об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники посольства РФ в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их. Также он говорил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, а некоторых случаях американцами «блокировался даже выезд из посольства».