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Политика

Вашингтон дал согласие на вывоз российских дипломатов из США чартером

Ведомости

США дали согласие на вывоз российских дипломатов чартерным рейсом и ожидают аналогичных действий в ответ. Об этом на брифинге рассказал представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве», – заявил Миллер (цитата по «РИА Новости»).

27 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что правительственный борт Ил-96 вылетел в США, чтобы забрать российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну в связи с истечением трехлетнего срока пребывания. Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке российских дипломатов, а «об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники посольства РФ в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их. Также он говорил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, а некоторых случаях американцами «блокировался даже выезд из посольства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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