Вашингтон дал согласие на вывоз российских дипломатов из США чартером

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники посольства РФ в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их. Также он говорил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, а некоторых случаях американцами «блокировался даже выезд из посольства».