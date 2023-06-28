Минобороны сообщило о поражении пункта ВСУ в Краматорске
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ от 28 июня.
«В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», – сказано в сообщении.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечено и Веселого ДНР. Также был уничтожен склад ракет и боеприпасов ВСУ в районе Новопавловки ДНР.
На Донецком направлении российские войска успешно отразили пять атак ВСУ в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого ДНР. Потери противника на этом направлении составили более 240 военнослужащих.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева в гибели мирных жителей в Краматорске якобы после ракетного удара ВС РФ, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, свыше 4800 беспилотников, а также почти 10 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.