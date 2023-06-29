Газета
Политика

Правительство выступило против идеи об оценке депутатов и чиновников через «Госуслуги»

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу депутатов партии «Новые люди» о возможности россиян ежегодно через портал «Госуслуги» оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, мэров и губернаторов.

Проект с поправками в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы, в закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах и в закон о местном самоуправлении был внесен в марте. Из-за отсутствия механизма обратной связи падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность, говорилось в пояснительной записке.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», – пояснял лидер партии Алексей Нечаев. По его мнению, такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.

Правительство в своем отзыве («Ведомости» с ним ознакомились) отмечает, что в законопроекте не определены содержание права, механизм его реализации и обязанности государственных органов и должностных лиц по обеспечению условий для реализации права избирателей на оценку эффективности деятельности депутатов и чиновников, а также в целом «не выдерживаются критерии определенности, точности, ясности и недвусмысленности правовых норм».

Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию реализация законопроекта не предусматривает расходов бюджета, вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствует информация о последствиях его реализации для бюджетов регионов и муниципальных образований, говорится в отзыве. В связи с этим кабинет министров не поддержал инициативу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных