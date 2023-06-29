Правительство выступило против идеи об оценке депутатов и чиновников через «Госуслуги»
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу депутатов партии «Новые люди» о возможности россиян ежегодно через портал «Госуслуги» оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, мэров и губернаторов.
Проект с поправками в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы, в закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах и в закон о местном самоуправлении был внесен в марте. Из-за отсутствия механизма обратной связи падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность, говорилось в пояснительной записке.
«Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», – пояснял лидер партии Алексей Нечаев. По его мнению, такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.
Правительство в своем отзыве («Ведомости» с ним ознакомились) отмечает, что в законопроекте не определены содержание права, механизм его реализации и обязанности государственных органов и должностных лиц по обеспечению условий для реализации права избирателей на оценку эффективности деятельности депутатов и чиновников, а также в целом «не выдерживаются критерии определенности, точности, ясности и недвусмысленности правовых норм».
Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию реализация законопроекта не предусматривает расходов бюджета, вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствует информация о последствиях его реализации для бюджетов регионов и муниципальных образований, говорится в отзыве. В связи с этим кабинет министров не поддержал инициативу.