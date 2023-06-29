Правительство выступило против идеи об оценке депутатов и чиновников через «Госуслуги»

«Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», – пояснял лидер партии Алексей Нечаев. По его мнению, такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.