Путин оставил неожиданный рисунок на выставке АСИ

Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве 28–29 июня. На выставке перспективных отечественных компаний были представлены несколько инновационных разработок, в том числе предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и система распознавания лиц Ovision, которая способна распознавать человека за 0,2 секунды.