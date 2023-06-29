Путин оставил неожиданный рисунок на выставке АСИ
Во время посещения выставки форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) президента России Владимира Путина попросили нарисовать что-нибудь на российском мультимедийном экране. Видео с главой государства и его рисунком опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Путин сначала нарисовал две волнистые линии, затем – глаза и улыбку. В результате получилось изображение лица в форме квадрата. Закончив рисунок, Путин поставил свою подпись.
Главе государства напомнили, как сентябре 2013 г. во время посещения школы в Курганской области Путин «на память» пальцем нарисовал ученикам на доске «кошку – вид сзади». Зарубин уточнил, что тогда сенсорная панель была иностранного производства.
Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве 28–29 июня. На выставке перспективных отечественных компаний были представлены несколько инновационных разработок, в том числе предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и система распознавания лиц Ovision, которая способна распознавать человека за 0,2 секунды.