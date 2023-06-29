Газета
Политика

Путин оставил неожиданный рисунок на выставке АСИ

Ведомости

Во время посещения выставки форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) президента России Владимира Путина попросили нарисовать что-нибудь на российском мультимедийном экране. Видео с главой государства и его рисунком опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Путин сначала нарисовал две волнистые линии, затем – глаза и улыбку. В результате получилось изображение лица в форме квадрата. Закончив рисунок, Путин поставил свою подпись.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Главе государства напомнили, как сентябре 2013 г. во время посещения школы в Курганской области Путин «на память» пальцем нарисовал ученикам на доске «кошку – вид сзади». Зарубин уточнил, что тогда сенсорная панель была иностранного производства.

Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве 28–29 июня. На выставке перспективных отечественных компаний были представлены несколько инновационных разработок, в том числе предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и система распознавания лиц Ovision, которая способна распознавать человека за 0,2 секунды.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных