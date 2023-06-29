Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взрыве машины Прилепина до 6 октября
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Александра Пермякова, обвиняемого во взрыве машины писателя Захара Прилепина, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Суд оставил Пермякова в СИЗО до 6 октября. Ранее ему предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Под стражу на два месяца его в мае отправил Семеновский районный суд Нижегородской области.
В судебном заседании по продлению меры пресечения стало известно, что Следственный комитет России (СКР) не установил заказчиков подрыва автомобиля писателя. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя о закрытии процесса от слушателей и СМИ.
В мае председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб. Сообщалось, что Пермяков признался в работе на украинские спецслужбы.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.