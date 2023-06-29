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Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взрыве машины Прилепина до 6 октября

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Александра Пермякова, обвиняемого во взрыве машины писателя Захара Прилепина, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Суд оставил Пермякова в СИЗО до 6 октября. Ранее ему предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Под стражу на два месяца его в мае отправил Семеновский районный суд Нижегородской области.

В судебном заседании по продлению меры пресечения стало известно, что Следственный комитет России (СКР) не установил заказчиков подрыва автомобиля писателя. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя о закрытии процесса от слушателей и СМИ.

В мае председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб. Сообщалось, что Пермяков признался в работе на украинские спецслужбы.

Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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