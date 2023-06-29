Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взрыве машины Прилепина до 6 октября

В мае председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб. Сообщалось, что Пермяков признался в работе на украинские спецслужбы.