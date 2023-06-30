Кабмин не поддержал отмену транспортного налога для участников спецоперации
В правительстве подготовили отзыв на инициативу депутатов «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым об отмене транспортного налога для участников спецоперации («Ведомости» с ним ознакомились). Кабмин не поддержал законопроект.
Депутаты предлагали внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые освобождают участников спецоперации от уплаты транспортного налога «в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».
Кабинет министров отмечает в своем отзыве, что транспортный налог относится к региональным налогам, подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ и является одним из источников формирования дорожных фондов регионов. Также региональными законами могут предусматриваться отдельные налоговые льготы, допускающие установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств.
Кроме того, говорится в документе, указом президента от 3 апреля 2023 г. создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, членам семей погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств бюджета.
С учетом того, что указанный налог относится к региональным налогам, правительство сообщает, что законопроект в представленной редакции не поддерживает.