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Кабмин не поддержал отмену транспортного налога для участников спецоперации

Ведомости

В правительстве подготовили отзыв на инициативу депутатов «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым об отмене транспортного налога для участников спецоперации («Ведомости» с ним ознакомились). Кабмин не поддержал законопроект.

Депутаты предлагали внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые освобождают участников спецоперации от уплаты транспортного налога «в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».

Кабинет министров отмечает в своем отзыве, что транспортный налог относится к региональным налогам, подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ и является одним из источников формирования дорожных фондов регионов. Также региональными законами могут предусматриваться отдельные налоговые льготы, допускающие установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств.

Кроме того, говорится в документе, указом президента от 3 апреля 2023 г. создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, членам семей погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств бюджета.

С учетом того, что указанный налог относится к региональным налогам, правительство сообщает, что законопроект в представленной редакции не поддерживает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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