Кабмин не поддержал отмену транспортного налога для участников спецоперации

Кроме того, говорится в документе, указом президента от 3 апреля 2023 г. создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, членам семей погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств бюджета.