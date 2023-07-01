ООН утверждает, что добилась исключений из санкций для зерновой сделки
ООН добилась от США, Великобритании и стран Евросоюза исключений антироссийских санкций, касающихся экспорта из России сельхозпродукции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление координирующего зерновую сделку Совместного координационного центра (СКЦ).
«ООН предприняла значительные усилия по привлечению соответствующих органов власти, в том числе Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, <…> к реализации существующих исключений в отношении продовольствия и удобрений в рамках санкций, которые могут облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений для решения проблем глобальной продовольственной безопасности», – говорится в заявлении.
Как утверждает Всемирная организация, она помогла получить необходимые лицензии в США и Великобритании, а также отступления в девятом пакете санкций ЕС. В ООН заверили, что продолжают работать над «ключевыми решениями».
30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по международным проблемам отмечал, что не понимает, какие доводы могут быть в пользу очередного продления зерновой сделки. По его словам, последней каплей был теракт в июне на аммиакопроводе Тольятти – Одесса, который входил в условия инициативы.
21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. 20 июня замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зернового соглашения 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможности нового раунда консультаций с ООН.