Глава МИД России указал на отсутствие доводов в пользу продления зерновой сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не понимает, какие доводы могут быть в пользу очередного продления зерновой сделки. Об этом он рассказал на брифинге по международным проблемам.
Лавров рассказал, что очередной «каплей на чашу терпения» стал теракт на аммиакопроводе Тольятти – Одесса ранее в июне. Министр напомнил, что этот трубопровод прямо упомянут в предложениях генсека ООН Антониу Гутерриша и является частью зерновой сделки. Возобновление работы аммиакопровода лично блокировал президент Украины Владимир Зеленский, отметил Лавров, а потом Киев его просто взорвал.
«Поэтому я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой», – рассказал он.
7 июня Минобороны РФ сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ремонтно-восстановительные работы, скорее всего, займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что возобновить работу аммиакопровода до окончания боевых действий едва ли возможно, а вывод магистрали из строя минимизирует и шансы продления зерновой сделки.
21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. 20 июня замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зернового соглашения 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможности нового раунда консультаций с ООН.