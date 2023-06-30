Глава МИД России указал на отсутствие доводов в пользу продления зерновой сделки

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. 20 июня замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зернового соглашения 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможности нового раунда консультаций с ООН.