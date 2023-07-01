Суд в Норвегии отменил оправдательный приговор Якунину по делу о запуске дрона

Якунин провел 51 день под стражей за запуск дрона на архипелаге Шпицберген во время плавания летом прошлого года. Он был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить бизнесмена из-под стражи, но после рассмотрения обвинения в апелляции оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. 11 ноября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Якунин нарушил закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября 2022 г. и неоднократно управлял дроном в этот период времени.