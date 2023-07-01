Суд в Норвегии отменил оправдательный приговор Якунину по делу о запуске дрона
Верховный суд пришел к выводу, что дроны подпадают под термин «летательные аппараты», и на этом основании постановил, что в положениях о санкциях гражданам России запрещено использовать беспилотники в Норвегии и на Шпицбергене. Вердикт был вынесен тремя голосами «за» и двумя голосами «против», уточняет издание.
Якунин провел 51 день под стражей за запуск дрона на архипелаге Шпицберген во время плавания летом прошлого года. Он был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить бизнесмена из-под стражи, но после рассмотрения обвинения в апелляции оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. 11 ноября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Якунин нарушил закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября 2022 г. и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
В декабре Якунин был оправдан окружным судом Норд-Тромс и апелляционным судом Халогаланда. Инстанции пришли к выводу, что дроны не должны рассматриваться как «летательные аппараты» в положениях о санкциях. Теперь, когда Верховный суд постановил, что дроны подпадают под действие санкционных норм, районный суд снова рассмотрит дело, говорится в статье.
Адвокат Якунина Джон Кристиан Элден выразил надежду, что будет принято решение и по другим юридическим вопросам.
«Они не рассмотрели другие юридические вопросы по делу, например, распространяются ли санкционные правила на лиц с двойным гражданством или может ли норвежское правительство дискриминировать русских на Шпицбергене. Этими вопросами теперь во всей полноте должен заниматься районный суд», – цитирует адвоката NRK.
В октябре 2022 г. из-за дронов было задержано несколько россиян. В частности, одного из граждан России задержали в аэропорту Тромсе на севере страны 14 октября. В его камерах полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. В свою очередь россиянин утверждал, что фотографирует для личных целей.