Суд Норвегии отпустил россиянина по делу об использовании дрона

В конце ноября суд приговорил россиянина к 120 дням тюремного заключения за управление дроном. По версии следствия, всего было совершено 47 полетов под его управлением в Норвегии с 27 августа по 11 октября. Его задержали на КПП «Стурскуг» в октябре после того, как он проехал через Норвегию туда и обратно. Полиция изъяла два дрона и несколько карт памяти.