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Суд Норвегии отпустил россиянина по делу об использовании дрона

Ведомости

Окружной суд Тромсё в Норвегии отпустил из-под стражи россиянина Виталия Рустановича, который был задержан 11 октября на КПП «Стурскуг» с беспилотником в багаже, передает телекомпания NRK.

В конце ноября суд приговорил россиянина к 120 дням тюремного заключения за управление дроном. По версии следствия, всего было совершено 47 полетов под его управлением в Норвегии с 27 августа по 11 октября. Его задержали на КПП «Стурскуг» в октябре после того, как он проехал через Норвегию туда и обратно. Полиция изъяла два дрона и несколько карт памяти.

Накануне суд в Норвегии оправдал бизнесмена и сооснователя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина, по делу об использовании дрона на территории королевства.

Якунина задержали 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. 11 ноября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Якунин нарушил закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.

Помимо этого, в октябре было задержано несколько россиян из-за дронов. В частности, одного из граждан России задержали в аэропорту Тромсе на севере страны 14 октября. В его камерах полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. В свою очередь, россиянин утверждал, что фотографирует для личных целей.

Ранее по теме: В Норвегии приговорили россиянина к 120 дням заключения за съемку с БПЛА

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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