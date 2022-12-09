Суд Норвегии отпустил россиянина по делу об использовании дрона
Окружной суд Тромсё в Норвегии отпустил из-под стражи россиянина Виталия Рустановича, который был задержан 11 октября на КПП «Стурскуг» с беспилотником в багаже, передает телекомпания NRK.
В конце ноября суд приговорил россиянина к 120 дням тюремного заключения за управление дроном. По версии следствия, всего было совершено 47 полетов под его управлением в Норвегии с 27 августа по 11 октября. Его задержали на КПП «Стурскуг» в октябре после того, как он проехал через Норвегию туда и обратно. Полиция изъяла два дрона и несколько карт памяти.
Якунина задержали 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. 11 ноября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Якунин нарушил закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
Помимо этого, в октябре было задержано несколько россиян из-за дронов. В частности, одного из граждан России задержали в аэропорту Тромсе на севере страны 14 октября. В его камерах полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. В свою очередь, россиянин утверждал, что фотографирует для личных целей.