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Общество

В Норвегии приговорили россиянина к 120 дням заключения за съемку с БПЛА

Ведомости

Россиянин, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней, передает телеканал TV 2.

Как отмечает телеканал, на таможенном контроле у него были обнаружены два дрона, камеры, носители информации, другое техническое оборудование, а также три паспорта – два российских и один израильский.

Окружной суд Осло приговорил мужчину к тюремному заключению сроком на 120 дней, из которых будут вычтены 49 дней, которые задержанный уже провел под стражей. Согласно приговору окружного суда, он управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. 

«Суд не нашел доказательств того, что этот человек был причастен к шпионажу. При изъятии фотооборудования мужчины были обнаружены снимки природы и фотографии хижин, которые друг мужчины собирался сдавать в аренду», — говорится в сообщении.

В октябре служба безопасности Норвегии задержала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.

Накануне российский МИД вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле на фоне задержаний и судебных процессов в отношении россиян из-за использования бесплилотников. «Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия», — сказано в заявлении министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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