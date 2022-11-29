В Норвегии приговорили россиянина к 120 дням заключения за съемку с БПЛА
Россиянин, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней, передает телеканал TV 2.
Как отмечает телеканал, на таможенном контроле у него были обнаружены два дрона, камеры, носители информации, другое техническое оборудование, а также три паспорта – два российских и один израильский.
Окружной суд Осло приговорил мужчину к тюремному заключению сроком на 120 дней, из которых будут вычтены 49 дней, которые задержанный уже провел под стражей. Согласно приговору окружного суда, он управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября.
«Суд не нашел доказательств того, что этот человек был причастен к шпионажу. При изъятии фотооборудования мужчины были обнаружены снимки природы и фотографии хижин, которые друг мужчины собирался сдавать в аренду», — говорится в сообщении.
В октябре служба безопасности Норвегии задержала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
Накануне российский МИД вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле на фоне задержаний и судебных процессов в отношении россиян из-за использования бесплилотников. «Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия», — сказано в заявлении министерства.
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