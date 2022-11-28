МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за ареста россиян в королевстве
Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Роберта Квиле на фоне задержаний и судебных процессов в отношении россиян из-за использования беспилотных летательных аппаратов, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия», — отмечено в заявлении.
МИД также призвал Осло отказаться от преследования россиян по национальному признаку. «Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», — добавили в министерстве.
В октябре служба безопасности Норвегии задержала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
Ранее в ноябре прокуратура королевства предъявила обвинение в нарушении закона о санкциях бизнесмену Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина, за использование дрона на территории королевства. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
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