Газета
Политика

МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за ареста россиян в королевстве

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Роберта Квиле на фоне задержаний и судебных процессов в отношении россиян из-за использования беспилотных летательных аппаратов, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия», — отмечено в заявлении.

МИД также призвал Осло отказаться от преследования россиян по национальному признаку. «Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», — добавили в министерстве.

В октябре служба безопасности Норвегии задержала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.

Ранее в ноябре прокуратура королевства предъявила обвинение в нарушении закона о санкциях бизнесмену Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина, за использование дрона на территории королевства. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Норвегии приговорили россиянина к 90 дням заключения из-за запуска дронов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных