В Норвегии приговорили россиянина к 90 дням заключения из-за запуска дронов
Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина к 90 дням тюремного заключения из-за запуска беспилотников в семи местах в королевстве, передает телерадиокомпания NRK. Закон о санкциях запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии.
Как сообщает телеканал, россиянин объяснил в суде, что не знал о существующих правилах для запуска беспилотников. «Тем не менее он продолжал управлять ими без дальнейшего расследования относительно того, существовали ли какие-либо конкретные правила, касающиеся запрета полетов дронов для россиян», — говорится в заявлении суда.
В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
Ранее в ноябре прокуратура королевства предъявила обвинение в нарушении закона о санкциях бизнесмену Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина, за использование дрона на территории королевства. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
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