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Адвокат Якунина заявил о незаконности предъявленных бизнесмену обвинений

Ведомости

Предъявленные в Норвегии обвинения бизнесмену Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина, не имеют под собой законных оснований, говорится в заявлении адвоката Бернта Хейберга. Об этом сообщает ТАСС.

На этой неделе прокуратура Норвегии предъявила Якунину обвинение в нарушении закона о санкциях за использование дрона на территории королевства.

«Его обвиняют во владении двумя беспилотниками и их запуске на территории Свальбарда при том, что он является россиянином. В Норвегии ранее никогда не преследовали кого-либо из-за его гражданства», — сообщил адвокат.

По его словам, Якунин не признает себя виновным и «будет доказывать свою невиновность» в ходе судебного разбирательства. По данным Хейберга, в деле «речь не идет ни о национальной безопасности Норвегии, ни о каких-либо действиях, совершенных против Норвегии российским режимом».

В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени. Якунин был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. Суд над Якуниным состоится 29 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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