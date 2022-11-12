Адвокат Якунина заявил о незаконности предъявленных бизнесмену обвинений

В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени. Якунин был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. Суд над Якуниным состоится 29 ноября.