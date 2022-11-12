Адвокат Якунина заявил о незаконности предъявленных бизнесмену обвинений
На этой неделе прокуратура Норвегии предъявила Якунину обвинение в нарушении закона о санкциях за использование дрона на территории королевства.
«Его обвиняют во владении двумя беспилотниками и их запуске на территории Свальбарда при том, что он является россиянином. В Норвегии ранее никогда не преследовали кого-либо из-за его гражданства», — сообщил адвокат.
По его словам, Якунин не признает себя виновным и «будет доказывать свою невиновность» в ходе судебного разбирательства. По данным Хейберга, в деле «речь не идет ни о национальной безопасности Норвегии, ни о каких-либо действиях, совершенных против Норвегии российским режимом».
В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени. Якунин был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. Суд над Якуниным состоится 29 ноября.