Прокуратура Норвегии предъявила обвинение бизнесмену Якунину за использование дрона

В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.