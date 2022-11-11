Газета
Общество

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение бизнесмену Якунину за использование дрона

Ведомости

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение в нарушении закона о санкциях бизнесмену Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина, за использование дрона на территории королевства, передает телекомпания NRK.

Отмечается, что Якунин нарушил Закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.

Якунин был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва взаимодействует с Осло по делу трех арестованных в Норвегии россиян и держит вопрос о защите их прав «на контроле». Суд над Якуниным состоится 29 ноября.

В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных