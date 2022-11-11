Прокуратура Норвегии предъявила обвинение бизнесмену Якунину за использование дрона
Отмечается, что Якунин нарушил Закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
Якунин был задержан 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва взаимодействует с Осло по делу трех арестованных в Норвегии россиян и держит вопрос о защите их прав «на контроле». Суд над Якуниным состоится 29 ноября.
В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
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