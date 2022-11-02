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Политика

Захарова расценила действия Норвегии как эскалацию напряженности

Это низшая точка в двухсторонних отношениях, считает представитель МИДа
Евгения Дубровина
Максим Стулов / Ведомости

Москва взаимодействует с Осло по делу трех арестованных в Норвегии россиян и держит вопрос о защите их прав «на контроле», заявила на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Ведомостей». В целом же она считает текущий момент «низшей точкой» в двусторонних отношениях.

Захарова назвала «беспрецедентным шагом» повышение готовности вооруженных сил Норвегии, отметив ее роль как «коллективного Запада» в сложившейся «серьезной военно-политической ситуации в Европе».

«Это не наши действия привели, это ваши действия привели к этому. Вы же коллективный Запад… Это вы дестабилизировали ситуацию на европейском континенте. Мы оцениваем это как эскалацию напряженности. Это не наш выбор», — отметила представитель МИДа. Она предупредила, что «на любые недружественные действия последует реакция».

«Мы со свой стороны не предпринимали ничего, чтобы разрушить двусторонние отношения, в отличие от норвежцев, имею в виду сейчас официальные власти, политический истеблишмент... Развернута мощнейшая антироссийская компания. Каких-либо сигналов о желании Осло переломить ситуацию или стабилизировать ее не наблюдается», — сообщила Захарова.

В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.

В их числе назывался и Андрей Якунин, соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, который был задержан 17 октября. Следствие утверждало, что он якобы незаконно использовал дрон на острове Шпицберген.

Правительство скандинавской страны также сообщило об усилении готовности вооруженных сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине. «Мы находимся в самой серьезной ситуации в том, что касается политики безопасности, за несколько десятилетий», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции телеканалу NRK.

«Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет напрямую втянуть Норвегию или другие страны в войну», — добавил он. Необходимость повышения уровня готовности вооруженных сил премьер объяснил складывающейся в мире ситуацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных