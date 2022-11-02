Захарова расценила действия Норвегии как эскалацию напряженности

Захарова расценила действия Норвегии как эскалацию напряженностиЭто низшая точка в двухсторонних отношениях, считает представитель МИДа
Москва взаимодействует с Осло по делу трех арестованных в Норвегии россиян и держит вопрос о защите их прав «на контроле», заявила на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Ведомостей». В целом же она считает текущий момент «низшей точкой» в двусторонних отношениях.
Захарова назвала «беспрецедентным шагом» повышение готовности вооруженных сил Норвегии, отметив ее роль как «коллективного Запада» в сложившейся «серьезной военно-политической ситуации в Европе».
«Это не наши действия привели, это ваши действия привели к этому. Вы же коллективный Запад… Это вы дестабилизировали ситуацию на европейском континенте. Мы оцениваем это как эскалацию напряженности. Это не наш выбор», — отметила представитель МИДа. Она предупредила, что «на любые недружественные действия последует реакция».
«Мы со свой стороны не предпринимали ничего, чтобы разрушить двусторонние отношения, в отличие от норвежцев, имею в виду сейчас официальные власти, политический истеблишмент... Развернута мощнейшая антироссийская компания. Каких-либо сигналов о желании Осло переломить ситуацию или стабилизировать ее не наблюдается», — сообщила Захарова.
В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
Правительство скандинавской страны также сообщило об усилении готовности вооруженных сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине. «Мы находимся в самой серьезной ситуации в том, что касается политики безопасности, за несколько десятилетий», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции телеканалу NRK.
«Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет напрямую втянуть Норвегию или другие страны в войну», — добавил он. Необходимость повышения уровня готовности вооруженных сил премьер объяснил складывающейся в мире ситуацией.