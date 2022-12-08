В Норвегии оправдали Андрея Якунина по делу об использовании дрона
По версии следствия, Якунин нарушил закон о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и неоднократно управлял дроном в этот период времени.
Как уточнила прокуратура, приговор будет обжалован. Изначально обвинение просило для Якунина 120 дней тюремного заключения. В судебном решении было сказано, что действие закона о санкциях не распространяется на маленькие беспилотники.
Якунина задержали 17 октября. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить его из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Аналогичное решение вынесли в окружном суде. 11 ноября ему было предъявлено обвинение.
В октябре служба безопасности Норвегии задерживала несколько человек по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку.
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