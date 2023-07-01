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СК отреагировал на выдвинутые против российского журналиста обвинения СБУ

Ведомости

Следственный комитет России расследует факт незаконного уголовного преследования российского журналиста сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба СК.

Следственный комитет, как отмечается в сообщении, установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших решение об уголовном преследовании россиянина. Ранее сегодня украинская служба заявила, что собрала доказательную базу на российского журналиста «Комсомольской правды» Сергея Ключенкова (известен под псевдонимом Сергей Мардан). По данным СБУ, он якобы призывал к «геноциду украинского народа» и «агитировал за массовые репрессии» против украинских граждан. Мардану заочно предъявлены обвинения по трем статьям УК страны, на Украине ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В мае СБУ сообщила о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) членам Совета Федерации РФ, которые после начала специальной военной операции поддержали присоединение к России четырех новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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