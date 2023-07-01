СК отреагировал на выдвинутые против российского журналиста обвинения СБУ

Следственный комитет, как отмечается в сообщении, установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших решение об уголовном преследовании россиянина. Ранее сегодня украинская служба заявила, что собрала доказательную базу на российского журналиста «Комсомольской правды» Сергея Ключенкова (известен под псевдонимом Сергей Мардан). По данным СБУ, он якобы призывал к «геноциду украинского народа» и «агитировал за массовые репрессии» против украинских граждан. Мардану заочно предъявлены обвинения по трем статьям УК страны, на Украине ему грозит до восьми лет тюрьмы.