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Умер бывший первый замглавы Генштаба ВС России Валерий Манилов

Ведомости

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

По словам Дерябина, Манилов скончался в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Бывшего замглавы Генштаба похоронят 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Манилов родился в Винницкой области Украины в семье участвовавшего в Великой Отечественной войне капитана-пограничника. Окончил Одесское высшее общевойсковое командное училище, Военно-политическую академию им. Ленина и Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В аппарате Минобороны СССР Манилов работал с 1978 г. В 1992 г. он стал начальником управления информации Объединенных Вооруженных сил (ОВС) СНГ, затем работал помощником секретаря и замсекретаря Совбеза РФ. Должность первого заместителя начальника Генштаба генерал-полковник получил в сентябре 1996 г. и проработал на этом посту по июнь 2001 г., после чего был отправлен в отставку и уволен из ВС РФ указом президента с официальной мотивировкой «по возрасту». В 2000-х Манилов работал в Совфеде от администрации Приморского края.

Манилов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001), орденами «За военные заслуги», Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, несколькими наградами иностранных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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