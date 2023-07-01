Умер бывший первый замглавы Генштаба ВС России Валерий Манилов

Манилов родился в Винницкой области Украины в семье участвовавшего в Великой Отечественной войне капитана-пограничника. Окончил Одесское высшее общевойсковое командное училище, Военно-политическую академию им. Ленина и Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В аппарате Минобороны СССР Манилов работал с 1978 г. В 1992 г. он стал начальником управления информации Объединенных Вооруженных сил (ОВС) СНГ, затем работал помощником секретаря и замсекретаря Совбеза РФ. Должность первого заместителя начальника Генштаба генерал-полковник получил в сентябре 1996 г. и проработал на этом посту по июнь 2001 г., после чего был отправлен в отставку и уволен из ВС РФ указом президента с официальной мотивировкой «по возрасту». В 2000-х Манилов работал в Совфеде от администрации Приморского края.