Израиль закупит у США партию истребителей F-35

В 2016 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал программу по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, назвав ее слишком дорогостоящей. Такое заявление Трамп сделал в день, когда министр обороны США Эштон Картер находился в Израиле по случаю поставки туда первых двух F-35. Незадолго до избрания Трампа президентом США Пентагон договорился о закупке девятой серии из 57 F-35 за $6,1 млрд.