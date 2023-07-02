Медведев сравнил Украину с несуществующей «Землей Санникова»
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Украину с Землей Санникова – территорией в Северном Ледовитом океане, которая считается несуществующей.
Медведев в своем Telegram-канале напомнил о требовании Украины вернуться к границам 1991 г. и заявил, что это «границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины».
«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», – написал он.
О том, что Украина будет готова к переговорам после выхода на границы страны 1991 г., включающие территории юго-востока страны до их включения в состав России и Крым, заявил 1 июля президент страны Владимир Зеленский.
Землей Санникова называют «остров-призрак» в Северном Ледовитом океане, который могли видеть некоторые исследователи в XIX в., в том числе Яков Санников. На поиски Земли Санникова были нацелены арктические экспедиции барона Эдуарда Толля. В сентябре 1902 г. в ходе Русской полярной экспедиции на шхуне «Заря», одной из целей которой был поиск Земли Санникова, группа Толля пропала без вести. В 1937 г. советский ледокол «Садко» прошел возле предполагаемого острова, но ничего, кроме океанских льдов, не обнаружил.