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Медведев сравнил Украину с несуществующей «Землей Санникова»

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Украину с Землей Санникова – территорией в Северном Ледовитом океане, которая считается несуществующей.

Медведев в своем Telegram-канале напомнил о требовании Украины вернуться к границам 1991 г. и заявил, что  это «границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины». 

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», – написал он.

О том, что Украина будет готова к переговорам после выхода на границы страны 1991 г., включающие территории юго-востока страны до их включения в состав России и Крым, заявил 1 июля президент страны Владимир Зеленский.

Землей Санникова называют «остров-призрак» в Северном Ледовитом океане, который могли видеть некоторые исследователи в XIX в., в том числе Яков Санников. На поиски Земли Санникова были нацелены арктические экспедиции барона Эдуарда Толля. В сентябре 1902 г. в ходе Русской полярной экспедиции на шхуне «Заря», одной из целей которой был поиск Земли Санникова, группа Толля пропала без вести. В 1937 г. советский ледокол «Садко» прошел возле предполагаемого острова, но ничего, кроме океанских льдов, не обнаружил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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