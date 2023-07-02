Медведев сравнил Украину с несуществующей «Землей Санникова»

Землей Санникова называют «остров-призрак» в Северном Ледовитом океане, который могли видеть некоторые исследователи в XIX в., в том числе Яков Санников. На поиски Земли Санникова были нацелены арктические экспедиции барона Эдуарда Толля. В сентябре 1902 г. в ходе Русской полярной экспедиции на шхуне «Заря», одной из целей которой был поиск Земли Санникова, группа Толля пропала без вести. В 1937 г. советский ледокол «Садко» прошел возле предполагаемого острова, но ничего, кроме океанских льдов, не обнаружил.