Зеленский назвал условием переговоров возвращение Украины к границам 1991 года
Украина будет готова к переговорам после выхода на границы страны 1991 г., включающие территории юго-востока страны до их включения в состав в состав России и Крым. Об этом 1 июля заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».
Сегодня украинский президент встречается в Киеве с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Политик до этого выступил перед парламентом и объявил о новом пакете помощи в размере 55 млн евро.
Зеленский, как пишет издание, подчеркнул, что границы 24 февраля 2022 г. – это «не наши границы», там была линия соприкосновения.
«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах», – заявил он.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля 2022 г. представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. До этого он говорил, что переговоры «абсолютно исключаются» Киевом и странами Запада. Ранее он и другие представители власти говорили, что оппоненты намеренно выдвигают невыполнимые условия, чтобы исключить возможность переговоров.