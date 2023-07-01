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Зеленский назвал условием переговоров возвращение Украины к границам 1991 года

Ведомости

Украина будет готова к переговорам после выхода на границы страны 1991 г., включающие территории юго-востока страны до их включения в состав в состав России и Крым. Об этом 1 июля заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

Сегодня украинский президент встречается в Киеве с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Политик до этого выступил перед парламентом и объявил о новом пакете помощи в размере 55 млн евро.

Зеленский, как пишет издание, подчеркнул, что границы 24 февраля 2022 г. – это «не наши границы», там была линия соприкосновения.

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«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах», – заявил он.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля 2022 г. представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.

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29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. До этого он говорил, что переговоры «абсолютно исключаются» Киевом и странами Запада. Ранее он и другие представители власти говорили, что оппоненты намеренно выдвигают невыполнимые условия, чтобы исключить возможность переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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