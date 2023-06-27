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Кандидат в президенты США обвинил Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения между Россия и Украиной в прошлом году по заданию Вашингтона, чтобы конфликт продолжался. Об этом заявил кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в интервью NBC5.

«Как нам теперь известно, россияне подписали мирное соглашение с Зеленским в апреле 2022 г. Но Белый дом использовал Бориса Джонсона, чтобы поехать и саботировать это соглашение. Мы могли бы разрешить конфликт, предотвратить его», – сказал Кеннеди.

По его словам, результатом войны стала гибель 350 000 украинцев на поле боя. «Эта зависимость от вечных войн, которые стали существенной частью карьеры президента Байдена, это то, от чего США стоит уйти подальше. Мы потратили $8 трлн на бесполезные войны с 2001 г., и эти деньги были взяты из кармана среднего класса», – отметил он.

США выступили против прекращения огня на Украине

Кеннеди добавил, что в случае своего избрания на пост президента США он намерен вступить в переговоры и добиться завершения конфликта. При этом он не ответил на вопрос, прикажет ли он прекратить оказывать военную помощь Украине или нет.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. В рамках мероприятия глава российского государства раскрыл детали российско-украинских переговоров весной 2022 г. в Стамбуле, где стороны парафировали проект мирного договора. Но затем Киев «выкинул его на свалку истории», как только Россия вывела свои войска из Киевской и Черниговской областей.

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21 июня помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на прошлогодних стамбульских переговорах. Он отметил, что делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом, который и выступил против заключения мирного соглашения. 

Джонсон несколько раз посещал Украину, в Киев с необъявленным визитом он прилетел в апреле 2022 г. В рамках визита, как сообщала западная пресса, бывший британский премьер мог заставить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, потому что Запад не хотел завершения конфликта. Тогда же Джонсон объявил о выделении дополнительной военной поддержки Украине со стороны Великобритании.

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Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен стать кандидатом от Демократической партии, однако для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент США Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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