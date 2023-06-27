Кандидат в президенты США обвинил Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен стать кандидатом от Демократической партии, однако для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент США Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.