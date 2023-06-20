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Песков напомнил об открытости Путина к переговорам по Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его встречу с африканской делегацией.

«Президент Путин открыт к диалогу, открыт к контактам... Другой вопрос – результативность. В условиях той позиции и истории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о, скажем так, хоть какой-либо стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», – рассказал Песков.

Разговор Путина с представителями Африки, по оценке Кремля, был продуктивным и этот диалог будет продолжаться.

Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.

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Путин на встрече показал парафированный договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле в прошлом году. Этот документ, по его словам, предварительно одобрил руководитель переговорной группы от Украины. Россия, по его словам, никогда не отказывалась от ведения переговоров и именно руководство Украины объявило о том, что не будет вести диалог.

С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных