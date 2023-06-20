Песков напомнил об открытости Путина к переговорам по Украине

Путин на встрече показал парафированный договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле в прошлом году. Этот документ, по его словам, предварительно одобрил руководитель переговорной группы от Украины. Россия, по его словам, никогда не отказывалась от ведения переговоров и именно руководство Украины объявило о том, что не будет вести диалог.