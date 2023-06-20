Песков напомнил об открытости Путина к переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его встречу с африканской делегацией.
«Президент Путин открыт к диалогу, открыт к контактам... Другой вопрос – результативность. В условиях той позиции и истории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о, скажем так, хоть какой-либо стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», – рассказал Песков.
Разговор Путина с представителями Африки, по оценке Кремля, был продуктивным и этот диалог будет продолжаться.
Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.
Путин на встрече показал парафированный договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле в прошлом году. Этот документ, по его словам, предварительно одобрил руководитель переговорной группы от Украины. Россия, по его словам, никогда не отказывалась от ведения переговоров и именно руководство Украины объявило о том, что не будет вести диалог.
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.