Суд над Трампом по делу о секретных документах назначили на 14 августа

Бывший лидер США стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, как сообщали СМИ, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность президента в случае победы на выборах. Очередные выборы президента США состоятся осенью 2024 г.