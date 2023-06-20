Суд над Трампом по делу о секретных документах назначили на 14 августа
Суд назначил 14 августа датой судебного заседания по делу о секретных документах, возбужденному в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет газета The Hill.
Федеральный судья по южному округу штата Флорида Эйлин Кэннон заявила, что все ходатайства должны быть поданы до 24 июля. Издание при этом отмечает, что через ходатайства команда экс-президента может попросить отсрочить разбирательства, поэтому назначенная дата может быть не окончательной.
9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. По подсчетам New York Post, в рамках этих обвинений Трампу грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн. Экс-президент не признал себя виновным на заседании 13 июня.
Согласно обнародованным минюстом США материалам, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь идет о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств.
Бывший лидер США стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, как сообщали СМИ, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность президента в случае победы на выборах. Очередные выборы президента США состоятся осенью 2024 г.