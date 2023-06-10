Премьер Венгрии Орбан поддержал Трампа перед судом
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, который 13 июня предстанет перед судом по делу о незаконном хранении секретных документов.
«Ваша борьба – это борьба за правое дело. Никогда не сдавайтесь, Дональд Трамп!» – написал Орбан в Twitter.
Накануне экс-президенту США предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на обнародованные минюстом материалы, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь идет о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств. Обвинение также утверждает, что Трамп показывал другому лицу документ минобороны, описанный как «план нападения» на другую страну.
Как обращают внимание СМИ, бывший лидер США стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, отмечает Reuters, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность в случае победы на выборах. Трамп должен предстать в суде в Майами во вторник, 13 июня, накануне своего 77-летия.
Бывший президент настаивает на своей невиновности. Секретные документы он вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрало четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.