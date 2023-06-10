Премьер Венгрии Орбан поддержал Трампа перед судом

Бывший президент настаивает на своей невиновности. Секретные документы он вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрало четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.