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Премьер Венгрии Орбан поддержал Трампа перед судом

Ведомости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, который 13 июня предстанет перед судом по делу о незаконном хранении секретных документов.

«Ваша борьба – это борьба за правое дело. Никогда не сдавайтесь, Дональд Трамп!» – написал Орбан в Twitter.

Накануне экс-президенту США предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на обнародованные минюстом материалы, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь идет о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств. Обвинение также утверждает, что Трамп показывал другому лицу документ минобороны, описанный как «план нападения» на другую страну.

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Как обращают внимание СМИ, бывший лидер США стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, отмечает Reuters, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность в случае победы на выборах. Трамп должен предстать в суде в Майами во вторник, 13 июня, накануне своего 77-летия.

Бывший президент настаивает на своей невиновности. Секретные документы он вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрало четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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