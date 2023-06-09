Трампу предъявили обвинения по делу о секретных документах
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обнародованные минюстом материалы.
Как отмечается в обвинительном заключении, выдвинутом офисом спецпрокурора Джека Смита, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь идет о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств. Обвинение также утверждает, что Трамп показывал другому лицу документ минобороны, описанный как «план нападения» на другую страну.
Как отмечает New York Times, Трампа обвинили по 38 пунктам. Среди них 31 обвинение относится к сокрытию информации о национальной обороне, 5 – к сокрытию хранения секретных документов, а еще в двух речь идет о даче ложных заявлений.
Федеральные прокуроры также предъявили обвинение бывшему помощнику президента.
По информации источников Reuters и NYT, первое рассмотрение дела может пройти под председательством окружной судьи Эйлин Кэннон, назначенной на этот пост самим Трампом в 2019 г. Трамп должен предстать в суде в Майами во вторник, 13 июня, накануне своего 77-летия.
Как обращают внимание СМИ, Трамп стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, отмечает Reuters, не помешает Трампу вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность в случае победы на выборах.
Сам Трамп настаивает на своей невиновности.
Секретные документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов.
Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.