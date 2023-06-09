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Трамп подтвердил предъявление ему обвинений по делу о секретных документах

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети The Truth Social, что его адвокатов уведомили о предъявлении обвинений по делу о незаконном хранении секретных документов, обнаруженных в его поместье во Флориде. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение», – написал Трамп. 

Всего ему было предъявлено семь уголовных обвинений в связи с неправильным обращением с более чем сотней секретных документов, которые были обнаружены при обыске его поместья Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 г. По информации источника NBC, Трамп должен будет явиться в окружной суд США 13 июня.

По словам адвоката бывшего президента, Трампу предъявлено как минимум одно обвинение, связанное с законом о шпионаже, «несколько обвинений в препятствовании, а затем обвинения в ложных показаниях».

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Секретные документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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