Трамп подтвердил предъявление ему обвинений по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети The Truth Social, что его адвокатов уведомили о предъявлении обвинений по делу о незаконном хранении секретных документов, обнаруженных в его поместье во Флориде. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение», – написал Трамп.
Всего ему было предъявлено семь уголовных обвинений в связи с неправильным обращением с более чем сотней секретных документов, которые были обнаружены при обыске его поместья Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 г. По информации источника NBC, Трамп должен будет явиться в окружной суд США 13 июня.
По словам адвоката бывшего президента, Трампу предъявлено как минимум одно обвинение, связанное с законом о шпионаже, «несколько обвинений в препятствовании, а затем обвинения в ложных показаниях».
Секретные документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.