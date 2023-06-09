Дональду Трампу в скором времени предъявят обвинения по делу о документах

Ранее против Трампа уже выдвигались обвинения. В мае 2023 г. присяжные признали Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэрролл. Коллегия присяжных окружного суда Нью-Йорка заключила, что в 1996 г. Трамп прикасался к Кэрролл против ее воли, а затем оклеветал, пытаясь опровергнуть ее показания. Случай клеветы произошел в 2019 г., когда отрывок из книги Кэрролл, в котором она описала насильственные действия со стороны Трампа, был опубликован в New York Magazine. Тогда Трамп заявил, что Кэрролл таким образом хочет привлечь внимание к своей книге, и обвинил ее во лжи. Обвинение в изнасиловании, которое писательница выдвинула против Трампа, присяжные отвергли, приговорив экс-президента к штрафам в пользу Кэрролл в $2 млн за домогательства и в $3 млн за клевету. 4 апреля 2023 г. экс-президента обвинили в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 г., когда она собиралась рассказать о своей связи с Трампом; суд по этому делу еще не состоялся.