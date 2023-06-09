Дональду Трампу в скором времени предъявят обвинения по делу о документах

Дональду Трампу в скором времени предъявят обвинения по делу о документахОчередное дело в отношении экс-президента вряд ли помешает его избирательной кампании, считают эксперты
Бывшего президента США Дональда Трампа уведомили, что против него ведется уголовное расследование о незаконном хранении секретных документов, обнаруженных в его поместье во Флориде. Как сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники, соответствующее письмо Трампу направила прокуратура. Факт отправки такого письма означает, что ситуация серьезная и специальный прокурор Джек Смит, расследующий дело, в скором времени может выдвинуть обвинения в адрес бывшего президента, поясняет издание.
Секретные документы экс-президент вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии Трамп добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции. Он был проведен в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, агенты собрали четыре набора документов под грифом «Совершенно секретно», три комплекта «секретных» документов и три – «конфиденциальных». Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска, который был «необязательным» и являлся частью плана демократов по недопущению его к президентским выборам в 2024 г.
Ранее против Трампа уже выдвигались обвинения. В мае 2023 г. присяжные признали Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэрролл. Коллегия присяжных окружного суда Нью-Йорка заключила, что в 1996 г. Трамп прикасался к Кэрролл против ее воли, а затем оклеветал, пытаясь опровергнуть ее показания. Случай клеветы произошел в 2019 г., когда отрывок из книги Кэрролл, в котором она описала насильственные действия со стороны Трампа, был опубликован в New York Magazine. Тогда Трамп заявил, что Кэрролл таким образом хочет привлечь внимание к своей книге, и обвинил ее во лжи. Обвинение в изнасиловании, которое писательница выдвинула против Трампа, присяжные отвергли, приговорив экс-президента к штрафам в пользу Кэрролл в $2 млн за домогательства и в $3 млн за клевету. 4 апреля 2023 г. экс-президента обвинили в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 г., когда она собиралась рассказать о своей связи с Трампом; суд по этому делу еще не состоялся.
Против Трампа возбуждается далеко не первое расследование, но ему каждый раз удается обернуть их себе на пользу, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Все предыдущие обвинения не оказали серьезного влияния на его политическую карьеру, поэтому можно предположить, что и дело о документах не окажет критического влияния на его избирательную кампанию. Эксперт предполагает, что шумиха вокруг этого дела, наоборот, пойдет экс-президенту на пользу. Трамп – фигура эпатажная, обладающая большим опытом шоумена, так что вполне вероятно использование им ажиотажа вокруг дела о документах для повышения собственных рейтингов у своего ядерного электората. Что же касается причастности к делу демократов, то личность Трампа для них остается неприемлемой еще с 2016 г. А учитывая, что экс-президент является одним из фаворитов республиканцев на предстоящих выборах, борьба между ним и демократами обещает быть острой и ожесточенной, резюмирует Сокольщик.
Развитие дела о документах наглядно демонстрирует, как США входят в острейший на памяти текущего поколения политический кризис, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Обвинения Трампу выдвинуты серьезные, и, хотя адвокаты экс-президента считают, что смогут развалить дело в суде, вариант с обвинением и арестом Трампа также нельзя исключать. В этом случае, продолжает Васильев, экс-президент обратится за помощью к своим сторонникам и в США могут начаться массовые беспорядки. Сторонникам Трампа очевидна политическая подоплека дела, и попытки Джо Байдена и демократов говорить о законности обвинений против Трампа приведут к падению их легитимности в глазах американцев. С другой стороны, дело против Трампа не является игрой в одни ворота – республиканцы давно готовят свое дело против сына Байдена Хантера, которого обвиняют в коррупции. Как итог, предвыборная борьба в США приобретает особенно жесткий характер, заключает Васильев.