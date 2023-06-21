Мединский заявил, что Киев был близок к заключению мирного договора в 2022 году

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе <...> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», – сказал помощник президента в интервью ТАСС.