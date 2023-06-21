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Мединский заявил, что Киев был близок к заключению мирного договора в 2022 году

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Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на переговорах в 2022 г., заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе <...> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», – сказал помощник президента в интервью ТАСС.

По словам Мединского, делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом. Поэтому парафированный прошлогодний договор с Киевом, который показал президент России Владимир Путин на встрече с представителям стран Африки 17 июня, для Запада не является откровением.

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С начала военной операции на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

В середине марта 2022 г. Мединский назвал целью Москвы при переговорах «мирную, свободную, независимую Украину». «Нейтральная – не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения», – отметил тогда помощник президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных