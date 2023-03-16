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США выступили против прекращения огня на Украине

Ведомости

Официальный Вашингтон выступает против прекращения огня на Украине, также он не поддерживает китайский план урегулирования конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В нем [плане Китая по урегулированию украинского кризиса] содержится призыв к прекращению огня. И хотя это звучит достаточно резонно, звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России, оно бы фактически признало [территориальные] приобретения России», – заявил Кирби, отметив, что прекращения огня на Украине сейчас якобы означает «нарушение устава ООН» (цит. по ТАСС).

«Откровенно говоря, это не тот шаг, который, по нашему мнению, является шагом к установлению прочного мира», – добавил он, говоря о возможности прекращения огня.

24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов. Среди них – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и обмен военнопленными; снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.

Ранее по теме: Путин заявил, что Россия пытается закончить боевые действия на Украине

Комментируя план Китая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимания. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – подчеркнул Песков. При этом он отметил, что детали плана должны быть тщательно проанализированы. Представитель Кремля также заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Ранее он также напоминал о том, что на Украине принят закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

9 декабря Путин заявил, что Россия должна была начать специальную военную операцию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения. Причем президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации в конце октября. Также глава государства неоднократно называл спецоперацию вынужденной и необходимой мерой.

Ранее по теме: Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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