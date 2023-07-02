Газета
Политика

В Минске сообщили о нападении на белорусское посольство в Нидерландах

Ведомости

На посольство Белоруссии в Гааге совершено нападение, вандалы разбили стекла в здании диппредставительства и оставили на стенах граффити, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на сотрудников дипмиссии.

МИД Белоруссии также подтвердил изданию акт вандализма.

«Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», – сказали в ведомстве.

В декабре 2021 г. в Минске сообщили о нападении на посольство Белоруссии в Лондоне. Тогда пострадал один из дипломатов, злоумышленники также испортили фасад здания загранучреждения, сообщал МИД.

В мае этого года в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство России в Хельсинки после этого направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В ведомстве уточнили, что акт вандализма совершила группа лиц, которая бросила взрывные шумовые устройства и другие предметы на территорию консульства.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных