В Минске сообщили о нападении на белорусское посольство в Нидерландах
На посольство Белоруссии в Гааге совершено нападение, вандалы разбили стекла в здании диппредставительства и оставили на стенах граффити, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на сотрудников дипмиссии.
МИД Белоруссии также подтвердил изданию акт вандализма.
«Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», – сказали в ведомстве.
В декабре 2021 г. в Минске сообщили о нападении на посольство Белоруссии в Лондоне. Тогда пострадал один из дипломатов, злоумышленники также испортили фасад здания загранучреждения, сообщал МИД.
В мае этого года в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство России в Хельсинки после этого направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В ведомстве уточнили, что акт вандализма совершила группа лиц, которая бросила взрывные шумовые устройства и другие предметы на территорию консульства.