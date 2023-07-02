В Минске сообщили о нападении на белорусское посольство в Нидерландах

В мае этого года в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство России в Хельсинки после этого направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В ведомстве уточнили, что акт вандализма совершила группа лиц, которая бросила взрывные шумовые устройства и другие предметы на территорию консульства.