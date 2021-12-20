В Минске сообщили о нападении на посольство Белоруссии в Лондоне

Также МИД потребовал информировать его о ходе процессуальных действий и их результатах. В Минске надеются, что в Лондоне предпримут необходимые меры для защиты белорусского посольства и его сотрудников, а также для предотвращения нарушений в будущем в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.