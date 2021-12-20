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В Минске сообщили о нападении на посольство Белоруссии в Лондоне

Ведомости

Группа лиц напала на посольство Белоруссии в Лондоне вечером 19 декабря и нанесла серьезные телесные повреждения одному из дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) республики.

«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — рассказали в ведомстве, пожелав коллеге выздоровления.

МИД назвал нападавших «радикалами». В министерстве отметили, что эти люди предположительно входят «в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея"».

По мнению белорусского ведомства, данная ситуация «еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих». В связи с произошедшим в МИД республики вызвали временного поверенного в делах Великобритании и заявили ему решительный протест, потребовав расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности. 

Также МИД потребовал информировать его о ходе процессуальных действий и их результатах. В Минске надеются, что в Лондоне предпримут необходимые меры для защиты белорусского посольства и его сотрудников, а также для предотвращения нарушений в будущем в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. 

Ранее по теме: Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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