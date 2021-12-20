В Минске сообщили о нападении на посольство Белоруссии в Лондоне
Группа лиц напала на посольство Белоруссии в Лондоне вечером 19 декабря и нанесла серьезные телесные повреждения одному из дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) республики.
«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — рассказали в ведомстве, пожелав коллеге выздоровления.
МИД назвал нападавших «радикалами». В министерстве отметили, что эти люди предположительно входят «в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея"».
По мнению белорусского ведомства, данная ситуация «еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих». В связи с произошедшим в МИД республики вызвали временного поверенного в делах Великобритании и заявили ему решительный протест, потребовав расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
Также МИД потребовал информировать его о ходе процессуальных действий и их результатах. В Минске надеются, что в Лондоне предпримут необходимые меры для защиты белорусского посольства и его сотрудников, а также для предотвращения нарушений в будущем в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.