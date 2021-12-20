Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страна значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае и Индии, передает агентство «БелТА».
В первую очередь, по словам Макея, речь идет о сокращении дипломатического персонала. «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы, — это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, — и страны дальней дуги», — подчеркнул министр.
По словам Макея, Белоруссия укрепит свое дипломатическое присутствие в тех странах, которых считает стратегически важным партнерами. В их число входят Индия и КНР. Также запланированы изменения в структуре центрального аппарата МИДа с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности министерства: появится новый отдел — отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной.
Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания. На отношения между государствами повлиял и начавшийся в 2021 г. миграционный кризис на границах Белоруссии с прибалтийскими странами (Литва, Латвия, Эстония) и Польшей. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции, Лукашенко неоднократно это отрицал.