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Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС

Ведомости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страна значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае и Индии, передает агентство «БелТА».

В первую очередь, по словам Макея, речь идет о сокращении дипломатического персонала. «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы, — это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, — и страны дальней дуги», — подчеркнул министр.

По словам Макея, Белоруссия укрепит свое дипломатическое присутствие в тех странах, которых считает стратегически важным партнерами. В их число входят Индия и КНР. Также запланированы изменения в структуре центрального аппарата МИДа с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности министерства: появится новый отдел — отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной.

Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания. На отношения между государствами повлиял и начавшийся в 2021 г. миграционный кризис на границах Белоруссии с прибалтийскими странами (Литва, Латвия, Эстония) и Польшей. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции, Лукашенко неоднократно это отрицал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных