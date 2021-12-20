Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС

Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания. На отношения между государствами повлиял и начавшийся в 2021 г. миграционный кризис на границах Белоруссии с прибалтийскими странами (Литва, Латвия, Эстония) и Польшей. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции, Лукашенко неоднократно это отрицал.