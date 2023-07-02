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Политика

Китай заявил о пострадавших туристах в результате беспорядков во Франции

Ведомости

Генеральное консульство Китая в Марселе направило официальную жалобу Франции в связи нападением на автобус с китайскими туристами, Пекин призвал Париж обеспечить безопасность своих граждан и их имущества, пишет Reuters со ссылкой на заявление генконсульство.

По данным государственной телекомпании CCTV, инцидент на юге Франции произошел еще в четверг, 29 июня. Во Франции тогда второй день шли беспорядки на фоне того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил подростка с алжирскими и марокканскими корнями. 

Протестующие в Марселе разбили окна автобуса с китайской туристической группой, пассажиры получили легкие травмы, рассказали в генконсульстве. Там также призвали находящихся во Франции граждан КНР соблюдать осторожность в связи с волнениями.

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Волнения в стране продолжаются пятый день

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей. Как сообщил Reuters, юношу остановили после того, как он двигался на автомобиле по полосе для автобусов, после чего он снова попытался скрыться от полицейских.

Происшествие вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и Париж. По сообщению МВД, в ночь с 1 на 2 июля по всей территории страны было мобилизовано 45 000 полицейских и жандармов, а также тысячи пожарных. Ежедневно французские власти сообщают о сотнях задержанных по всей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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