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Политика

Больше 700 человек задержали во время ночных беспорядков во Франции

Волнения в стране продолжаются пятый день
Дарья Снегова
KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Во Франции с 28 июня продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка. В ночь на 2 июля полиция задержала не менее 719 человек. Из них 194 – в Париже и 65 – в Марселе, сообщило МВД страны. Накануне полиция сообщала, что всего задержаны 1300 человек, свыше 400 — в Париже.

В отчете полиции сообщается, что за прошедшую ночь сгорели 577 автомобилей и 74 здания. На дорогах общего пользования зарегистрирован 871 пожар. 45 полицейских и жандармов были ранены. Один из них получил ранение в лицо. В сознании он был доставлен в больницу.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил в Twitter, что прошедшая ночь была более спокойной «благодаря решительным действиям правоохранительных органов».

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей. Как сообщил Reuters, юношу остановили после того, как он двигался на автомобиле по полосе для автобусов, после чего он снова попытался скрыться от полицейских.

Похороны молодого человека состоялись 1 июля. Французский прокурор Паскаль Праш заявил, что в отношении стрелявшего в подростка полицейского начали расследование по факту умышленного убийства, он находится под предварительным арестом, сообщил BFM. Прокурор считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского настаивает на том, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

Происшествие вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и Париж.

По сообщению МВД, в ночь с 1 на 2 июля по всей территории страны было мобилизовано 45 000 полицейских и жандармов, а также тысячи пожарных. В ряде городов на ночь объявлен комендантский час, сообщило AFP. В некоторые города на борьбу с беспорядками направили бронемашины и элитную полицию. В столице вдоль Елисейских полей дежурят правоохранительные органы. По сообщению BFM, витрины магазинов защитили решетками или досками.

Мэр города Л'Ай-ле-Роз в пригороде Парижа заявил, что участники беспорядков въехали на машине в его дом, ранили его жену и одного из детей, а также устроили пожар. Из-за беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой государственный визит в Германию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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