Больше 700 человек задержали во время ночных беспорядков во Франции

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей. Как сообщил Reuters, юношу остановили после того, как он двигался на автомобиле по полосе для автобусов, после чего он снова попытался скрыться от полицейских.