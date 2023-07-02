Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности

«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, – мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).