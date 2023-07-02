Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности
ФРГ не хочет передавать Украине оружие, которое может быть использовано для нападения на Россию. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о возможности поставок дальнобойных ракетах Taurus Киеву.
«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, – мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку дальнобойных ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал ФРГ поставить такое оружие Киеву.
26 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не намерена передавать Украине крылатые ракеты. Он подчеркнул, что в этом вопросе позиция Берлина не изменилась.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. Ранее крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Украине передала Великобритания.