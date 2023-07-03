Минобороны сообщило о новой тактике танков против ВСУ

Накануне, 2 июля, Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Краснолиманском направлении – в районах Торского в ДНР, а также Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Кроме того, российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны и Григоровка ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 96 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, пикап и две гаубицы Д-30.