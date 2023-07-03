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Минобороны сообщило о новой тактике танков против ВСУ

Ведомости

Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, использовав новую тактику. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «РИА Новости». 

Для атаки экипажи танков Т-90 использовали управляемые снаряды. В ведомстве рассказали, что, используя рельеф местности, российские военные заняли огневую позицию на дистанцию прямого выстрела.

«Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», – пояснили в Минобороны.

Первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия танкисты вывели из строя легкобронированную технику противника, а затем осколочными и фугасными снарядами разгромили опорный пункт и личный состав ВСУ, добавил собеседник агентства. 

Накануне, 2 июля, Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Краснолиманском направлении – в районах Торского в ДНР, а также Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Кроме того, российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны и Григоровка ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 96 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, пикап и две гаубицы Д-30.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска продвигаются на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Сватовском. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы».

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В Кремле заявляли, что контрнаступление ВСУ «захлебывается». Президент РФ Владимир Путин 9 июня отмечал, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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