Минобороны сообщило о новой тактике танков против ВСУ
Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, использовав новую тактику. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «РИА Новости».
Для атаки экипажи танков Т-90 использовали управляемые снаряды. В ведомстве рассказали, что, используя рельеф местности, российские военные заняли огневую позицию на дистанцию прямого выстрела.
«Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», – пояснили в Минобороны.
Первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия танкисты вывели из строя легкобронированную технику противника, а затем осколочными и фугасными снарядами разгромили опорный пункт и личный состав ВСУ, добавил собеседник агентства.
Накануне, 2 июля, Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Краснолиманском направлении – в районах Торского в ДНР, а также Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Кроме того, российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны и Григоровка ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 96 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, пикап и две гаубицы Д-30.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска продвигаются на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Сватовском. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы».
Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В Кремле заявляли, что контрнаступление ВСУ «захлебывается». Президент РФ Владимир Путин 9 июня отмечал, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.