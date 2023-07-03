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Политика

Выборы в ЛНР пройдут в том числе «на прифронтовых территориях»

Ведомости

Выборы в ЛНР пройдут 8-10 сентября. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко в интервью Луганскому информационному центру. 

«На основании постановления избирательной комиссии ЛНР от 21 июня 2023 г. голосование на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва, а также выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва, назначенных на 10 сентября 2023 г., будет проходить в течение нескольких дней подряд – 8, 9 и 10 сентября 2023 г. На территории республики образован 461 избирательный участок», – сказала она.

Кравченко уточнила, что, помимо избирательных участков, жители ЛНР смогут проголосовать на придомовых территориях, а также в скверах, парках и др. Также возможность отдать свой голос будет предусмотрена для групп избирателей, которые проживают на территориях, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Председатель избирательной комиссии ЛНР отметила, что выборы также состоятся «на прифронтовых территориях». Там они будут организованы «с использованием всех форм проведения голосования», включая вариант вне помещения для голосования.

В этом году единый день голосования в России пройдет 10 сентября. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ в регионах введено военное положение.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, руководитель такого субъекта может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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