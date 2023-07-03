Выборы в ЛНР пройдут в том числе «на прифронтовых территориях»
Выборы в ЛНР пройдут 8-10 сентября. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко в интервью Луганскому информационному центру.
«На основании постановления избирательной комиссии ЛНР от 21 июня 2023 г. голосование на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва, а также выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва, назначенных на 10 сентября 2023 г., будет проходить в течение нескольких дней подряд – 8, 9 и 10 сентября 2023 г. На территории республики образован 461 избирательный участок», – сказала она.
Кравченко уточнила, что, помимо избирательных участков, жители ЛНР смогут проголосовать на придомовых территориях, а также в скверах, парках и др. Также возможность отдать свой голос будет предусмотрена для групп избирателей, которые проживают на территориях, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Председатель избирательной комиссии ЛНР отметила, что выборы также состоятся «на прифронтовых территориях». Там они будут организованы «с использованием всех форм проведения голосования», включая вариант вне помещения для голосования.
В этом году единый день голосования в России пройдет 10 сентября. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ в регионах введено военное положение.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, руководитель такого субъекта может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.