Выборы в ЛНР пройдут в том числе «на прифронтовых территориях»

Кравченко уточнила, что, помимо избирательных участков, жители ЛНР смогут проголосовать на придомовых территориях, а также в скверах, парках и др. Также возможность отдать свой голос будет предусмотрена для групп избирателей, которые проживают на территориях, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.