Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Херсонской области
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Херсонской области украинский Су-27. Об этом сообщает Минобороны в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, за последние сутки украинские военные продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак противника, а на краснолиманском – четыре. Всего на этих направлениях ВСУ потеряли один танк, а также шесть бронированных машин.
На южнодонецком направлении ВС РФ отбили три атаки ВСУ. На запорожском направлении российские войска уничтожили группу украинских диверсантов. В общей сложности на этих двух направлениях украинская армия потеряла два танка и семь бронированных машин, в том числе американскую боевую машину пехоты Bradley. Также в Запорожской области было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 446 самолета, 240 вертолетов, почти 4900 беспилотников, а также почти 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.