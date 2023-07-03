Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Херсонской области

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 446 самолета, 240 вертолетов, почти 4900 беспилотников, а также почти 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.