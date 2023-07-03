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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Херсонской области

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Херсонской области украинский Су-27. Об этом сообщает Минобороны в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении. 

По данным Минобороны, за последние сутки украинские военные продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак противника, а на краснолиманском – четыре. Всего на этих направлениях ВСУ потеряли один танк, а также шесть бронированных машин.

На южнодонецком направлении ВС РФ отбили три атаки ВСУ. На запорожском направлении российские войска уничтожили группу украинских диверсантов. В общей сложности на этих двух направлениях украинская армия потеряла два танка и семь бронированных машин, в том числе американскую боевую машину пехоты Bradley. Также в Запорожской области было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 446 самолета, 240 вертолетов, почти 4900 беспилотников, а также почти 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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