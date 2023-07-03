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Правительство не поддержало идею о подарках чиновникам стоимостью до 10 000 рублей

Ведомости

Правительство подготовило отзыв на законопроект парламентариев, предлагающий разрешить депутатам и чиновникам получать в дар изделия народного промысла ценой до 10 000 руб. «Ведомости» ознакомились с документом.

Инициативу в декабре прошлого года внесли в Думу сенатор Павел Тараканов и депутат Николай Брыкин («Единая Россия»). Они предложили внести изменения в ч. 2 Гражданского кодекса РФ, дополнив статью 575 (запрещение дарения) положением, согласно которому лица, замещающие госдолжности (в том числе в субъектах РФ), муниципальные должности, а также госслужащие, муниципальные служащие и служащие Банка России смогут получать подарки, «стоимость которых достигает 10 000 руб.».

Это касается только подарков, которые зарегистрированы как изделия народных художественных промыслов. В остальных случаях максимальная стоимость подарка не должна превышать 3000 руб. (сейчас разрешена такая сумма).

Авторы поясняли, что уровень накопленной инфляции «с 2008 г. по июнь 2022 г. составил около 190%, произошел существенный рост стоимости расходных материалов и оплаты труда производителей изделий народных художественных промыслов, что, в свою очередь, привело к росту стоимости изделий».

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Цель проекта – поддержка отрасли народных художественных промыслов, отмечалось в пояснительной записке. Рынок подарков для официальных и символических целей является достаточно значимым для производителей таких изделий, а относительная низкая их материальная стоимость «практически исключают коррупционные риски», говорили парламентарии.

Кабинет министров напоминает в своем отзыве, что государственным гражданским служащим запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Законодательство допускает получение должностными лицами подарков вне зависимости от их стоимости в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Подарки, стоимость которых превышает 3000 руб., признаются государственной или муниципальной собственностью и передаются должностным лицом на хранение в орган, в котором указанное лицо замещает должность. При этом в ряде случаев покупка подарков осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения не позволят достичь заявленной цели – поддержки отрасли народных художественных промыслов, делается вывод в отзыве. Кроме того, сообщается, что в соответствии с федеральным проектом «Развитие промышленности социально значимых товаров» организациям народных художественных промыслов, включенным в перечень, предусмотренный законом «О народных художественных промыслах», предоставляется субсидия из федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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