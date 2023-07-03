Правительство не поддержало идею о подарках чиновникам стоимостью до 10 000 рублей

Законодательство допускает получение должностными лицами подарков вне зависимости от их стоимости в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Подарки, стоимость которых превышает 3000 руб., признаются государственной или муниципальной собственностью и передаются должностным лицом на хранение в орган, в котором указанное лицо замещает должность. При этом в ряде случаев покупка подарков осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.