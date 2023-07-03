Газета
Политика

СМИ: бывший премьер Великобритании Трасс получила $115 000 за визит на Тайвань

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс получила выплаты в размере около $115 000 за визит на Тайвань в мае. Об этом сообщило издание Taiwan News.

Экс-премьер получила эту сумму от МИД Тайваня и от организации Prospect Foundation. По данным издания, фонд заплатил Трасс около 3,1 млн тайваньских долларов ($101 000), а министерство иностранных дел острова выплатило ей дополнительные 395 000 тайваньских долларов ($13 000).

Трасс попала в историю Великобритании как премьер-министр с самым коротким сроком службы – всего 50 дней (с 6 сентября по 25 октября 2022 г.). Она ушла в отставку из-за провала своего плана оздоровления экономики, приведшего к резкому падению фунта.

Ранее по теме: Трасс выставили счет на $15 000 из-за пропавших в резиденции тапочек и продуктов

25 октября прошлого года король Великобритании Карл III принял отставку Трасс с поста премьер-министра страны. В ходе своей трехминутной прощальной речи она призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи. Новым главой правительства стал Риши Сунак.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных