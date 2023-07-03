СМИ: бывший премьер Великобритании Трасс получила $115 000 за визит на Тайвань

Трасс попала в историю Великобритании как премьер-министр с самым коротким сроком службы – всего 50 дней (с 6 сентября по 25 октября 2022 г.). Она ушла в отставку из-за провала своего плана оздоровления экономики, приведшего к резкому падению фунта.