СМИ: бывший премьер Великобритании Трасс получила $115 000 за визит на Тайвань
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс получила выплаты в размере около $115 000 за визит на Тайвань в мае. Об этом сообщило издание Taiwan News.
Экс-премьер получила эту сумму от МИД Тайваня и от организации Prospect Foundation. По данным издания, фонд заплатил Трасс около 3,1 млн тайваньских долларов ($101 000), а министерство иностранных дел острова выплатило ей дополнительные 395 000 тайваньских долларов ($13 000).
Трасс попала в историю Великобритании как премьер-министр с самым коротким сроком службы – всего 50 дней (с 6 сентября по 25 октября 2022 г.). Она ушла в отставку из-за провала своего плана оздоровления экономики, приведшего к резкому падению фунта.
25 октября прошлого года король Великобритании Карл III принял отставку Трасс с поста премьер-министра страны. В ходе своей трехминутной прощальной речи она призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи. Новым главой правительства стал Риши Сунак.