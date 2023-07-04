Япония выразила протест России из-за визита Трутнева на Итуруп
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп. Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo сообщает ТАСС.
Правительство Японии заявило, что визит Трутнева «не соответствует позиции страны по северным территориям и является совершенно недопустимым».
Трутнев в ходе визита в Сахалинскую область 4 июля прибыл на остров Итуруп на Курильских островах, где посетил ряд промышленных предприятий. Он также провел совещание о работе преференциального режима на островах. Трутнев призвал руководство Сахалинской области больше внимания уделять развитию Курил.
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. При этом он подчеркнул, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио.