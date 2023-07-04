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Япония выразила протест России из-за визита Трутнева на Итуруп

Ведомости

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп. Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Правительство Японии заявило, что визит Трутнева «не соответствует позиции страны по северным территориям и является совершенно недопустимым».

Трутнев в ходе визита в Сахалинскую область 4 июля прибыл на остров Итуруп на Курильских островах, где посетил ряд промышленных предприятий. Он также провел совещание о работе преференциального режима на островах. Трутнев призвал руководство Сахалинской области больше внимания уделять развитию Курил.

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Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. При этом он подчеркнул, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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