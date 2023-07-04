Япония выразила протест России из-за визита Трутнева на Итуруп

Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.