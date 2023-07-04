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Политика

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

Ведомости

Запорожская АЭС снова работает штатно, внешнее электроснабжение станции восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба АЭС в Telegram-канале. 

«В 14:00 (время совпадает с московским. – “Ведомости”) закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ “Днепровская”. Станция работает штатно», – цитирует пресс-служба директора ЗАЭС Юрия Черничука. 

Отмечается, что собственные нужды станции запитаны по штатной схеме. Нарушений в работе АЭС не наблюдается.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее сообщил, что линия 750кВ «Днепровская» была отключена украинской стороной в 01:07 по московскому времени. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что после этого питание станции перешло на резервные трансформаторы.

В предыдущий раз отключение ЗАЭС от внешнего электроснабжения произошло 22 мая, позже в тот же день подача электричества возобновилась. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг станции «игрой с огнем». 

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 

В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. Ранее сегодня Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной». Он подчеркнул, что представители МАГАТЭ продолжают оставаться на станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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