На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. Ранее сегодня Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной». Он подчеркнул, что представители МАГАТЭ продолжают оставаться на станции.