На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
Запорожская АЭС снова работает штатно, внешнее электроснабжение станции восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба АЭС в Telegram-канале.
«В 14:00 (время совпадает с московским. – “Ведомости”) закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ “Днепровская”. Станция работает штатно», – цитирует пресс-служба директора ЗАЭС Юрия Черничука.
Отмечается, что собственные нужды станции запитаны по штатной схеме. Нарушений в работе АЭС не наблюдается.
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее сообщил, что линия 750кВ «Днепровская» была отключена украинской стороной в 01:07 по московскому времени. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что после этого питание станции перешло на резервные трансформаторы.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.
В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. Ранее сегодня Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной». Он подчеркнул, что представители МАГАТЭ продолжают оставаться на станции.