На Запорожской АЭС вновь отключили внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС вновь оказалась отключенной от внешнего электроснабжения и перешла на дизельные генераторы, сообщил Telegram-канал станции.
«Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750кВ «Днепровская». Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы», – говорится в сообщении.
Условия безопасной эксплуатации объекта не нарушены, радиационный фон в норме.
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в свою очередь добавил, что ЛЭП была отключена украинской стороной в 01:07 по московскому времени.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.