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На Запорожской АЭС вновь отключили внешнее электроснабжение

Ведомости

Запорожская АЭС вновь оказалась отключенной от внешнего электроснабжения и перешла на дизельные генераторы, сообщил Telegram-канал станции.

«Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750кВ «Днепровская». Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы», – говорится в сообщении.

Условия безопасной эксплуатации объекта не нарушены, радиационный фон в норме.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в свою очередь добавил, что ЛЭП была отключена украинской стороной в 01:07 по московскому времени.

В прошлый раз аналогичное отключение ЗАЭС от внешнего электроснабжения произошло 22 мая, подача электричества возобновилась позже в тот же день. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси тогда назвал ситуацию вокруг станции «игрой с огнем».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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