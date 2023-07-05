Газета
Политика

Россия ждет конкретных предложений по созданию совместного инвестфонда ШОС

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов назвал интересной идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании совместного инвестиционного фонда организации, добавив, что Россия ждет конкретных предложений.

«Мы ожидаем соответствующих предложений, конкретных уже, потому что идея интересная, безусловно», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

4 июля Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что объединению за 20 лет своего существования не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта. «Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности», – отметил он.

Ранее по теме: Токаев заявил, что ШОС за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного проекта

В связи с этим Токаев предложил совету рассмотреть возможность создания «совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту». Кроме того, он предложил разработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту, который пройдет в Астане в 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных