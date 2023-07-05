Россия ждет конкретных предложений по созданию совместного инвестфонда ШОС

В связи с этим Токаев предложил совету рассмотреть возможность создания «совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту». Кроме того, он предложил разработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту, который пройдет в Астане в 2024 г.