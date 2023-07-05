Россия ждет конкретных предложений по созданию совместного инвестфонда ШОС
Спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов назвал интересной идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании совместного инвестиционного фонда организации, добавив, что Россия ждет конкретных предложений.
«Мы ожидаем соответствующих предложений, конкретных уже, потому что идея интересная, безусловно», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
4 июля Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что объединению за 20 лет своего существования не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта. «Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности», – отметил он.
В связи с этим Токаев предложил совету рассмотреть возможность создания «совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту». Кроме того, он предложил разработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту, который пройдет в Астане в 2024 г.