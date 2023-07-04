Токаев заявил, что ШОС за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного проекта

Саммит ШОС проходит 4 июля в онлайн-формате. Также он впервые проходит под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены организации, – в их числе Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Белоруссия, Монголия и Иран. Исламская республика же сегодня вступила в ШОС, став девятой страной – членом организации.