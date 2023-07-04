Токаев заявил, что ШОС за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного проекта
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 20 лет своего существования не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов организации.
Токаев предложил совету лидеров стран – участниц рассмотреть возможность создания «совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту». Кроме того, он предложил разработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту, который пройдет в Астане в 2024 г.
Саммит ШОС проходит 4 июля в онлайн-формате. Также он впервые проходит под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены организации, – в их числе Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Белоруссия, Монголия и Иран. Исламская республика же сегодня вступила в ШОС, став девятой страной – членом организации.