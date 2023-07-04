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Токаев заявил, что ШОС за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного проекта

Ведомости

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 20 лет своего существования не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов организации.

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности», – сказал президент республики (цитата по РБК).

Токаев предложил совету лидеров стран – участниц рассмотреть возможность создания «совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту». Кроме того, он предложил разработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту, который пройдет в Астане в 2024 г.

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Саммит ШОС проходит 4 июля в онлайн-формате. Также он впервые проходит под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены организации, – в их числе Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Белоруссия, Монголия и Иран. Исламская республика же сегодня вступила в ШОС, став девятой страной – членом организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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