Путин сообщил об увеличении торговли с членами ШОС на 37%

На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. Ранее в марте 2023 г. Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.