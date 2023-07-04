Путин сообщил об увеличении торговли с членами ШОС на 37%
Торговля России со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выросла на 37% по итогам 2022 г., продолжив рост в текущем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС.
«Торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37%, достигнув рекордных 263 млрд. За январь-апрель этого года прибавила еще 35%», – рассказал он.
Президент также обратил внимание и на увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах, так уже более 80% сделок между РФ и Китаем осуществляются в рублях и юанях. А доля рубля в экспортных операциях со всеми странами ШОС в прошлом году превысила 40%, добавил Путин.
4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства–члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.
На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. Ранее в марте 2023 г. Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.