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Экономика

Путин сообщил об увеличении торговли с членами ШОС на 37%

Ведомости

Торговля России со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выросла на 37% по итогам 2022 г., продолжив рост в текущем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС.

«Торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37%, достигнув рекордных 263 млрд. За январь-апрель этого года прибавила еще 35%», – рассказал он.

Президент также обратил внимание и на увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах, так уже более 80% сделок между РФ и Китаем осуществляются в рублях и юанях. А доля рубля в экспортных операциях со всеми странами ШОС в прошлом году превысила 40%, добавил Путин.

4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства–члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.

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На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. Ранее в марте 2023 г. Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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